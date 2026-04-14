В Москве арестовали сотрудницу косметологической клиники после смерти клиентки

В Москве арестовали сотрудницу салона красоты, в котором от анафилактического шока умерла клиентка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Женщине предъявлено обвинение в незаконной фармацевтической деятельности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Вину она полностью признала, ей назначили запрет определенных действий», — сказано в посте.

39-летняя россиянка обратилась в медучреждение на Краснопролетарской улице. Ей стали вводить обезболивающий препарат, но в какой-то момент пациентке стало плохо. В результате женщина умерла. По данным «112», женщина умерла от анафилактического шока. В клинике она делала подтяжку рук.

После произошедшего на место прибыли прокуроры. Они выяснили, что одна из работниц не имела права делать медицинские процедуры. Сейчас сотрудники профильных органов разбираются в ситуации. Им предстоит выяснить точную причину смерти.

До этого в Воронеже девушка умерла после укола в глаз. В больницу она поступила с отекшими веками. После процедур она потеряла сознание и больше не пришла в себя. Причиной произошедшего стал анафилактический шок.

