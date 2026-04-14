Врач рассказала, сколько шоколада нужно съесть для радости

Центральной нервной системе в организме человека действительно требуется чистая глюкоза для жизнедеятельности, но чрезмерное количество сахара может спровоцировать диабет. Об этом россиян предупредила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная. Горький шоколад в небольших количествах, по ее словам, может подойти для стимулирования нервной системы.

«В нашем быту, к сожалению, чистой глюкозы мы употребляем раз в 10 больше, чем нам необходимо. Сахар содержится даже в колбасе, если почитаете состав — там обязательно будет сахар. Добавляется для чего? Для карамелизации, для цвета, для вкуса. Если в блюдо кладете соль и сахар, оно становится более интересным и пикантным по вкусу. И действительно, простых углеводов получается гораздо больше, чем нам необходимо, поэтому из-за лишнего веса, число заболеваний сахарным диабетом растет. На сегодняшний день — самый молодой человек с сахарным диабетом второго типа, что раньше считалось заболеванием стариков, в возрасте трех лет. Если вам действительно нужна глюкоза для центральной нервной системы, то ее получают из обычных продуктов. Это могут быть каши, хлеб, макароны, там тоже есть углеводы, и сложные, и простые присутствуют. Лучше вместо газировок выпить кофе — в нем натуральный кофеин. Если говорить о чае, то там в четыре раза больше кофеина, и он тонизирует гораздо лучше, чем любые эти напитки», — подчеркнула эксперт.

Бережная рассказала, сколько шоколада хватит, чтобы вызвать радость.

«Если вам нужен какой-то углевод, пожалуйста, совершенно безопасно съесть кусочек горького шоколада, там достаточное количество сахара. При этом стимуляция центральной нервной системы будет в положительном моменте. Потому что черный горький шоколад вызывает так называемую внутреннюю радость или выработку серотонина», — заключила врач.

