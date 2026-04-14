В США стартовали переговоры между Израилем и Ливаном

В США начались переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном
Переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Ливаном начались в Госдепартаменте США. Об этом сообщает газета «Известия».

В состав американской делегации вошли государственный секретарь США Марко Рубио, американский посол в Бейруте Мишель Исса и советник Госдепартамента Майкл Нидхэм. Делегации Израиля и Ливана возглавили послы Йехиэль Лейтер и Нада Хамаде Моавад.

Накануне заместитель главы политического совета «Хезболлы» Махмуд Комати заявил, что группировка выступает против прямых переговоров Ливана и Израиля.

7 апреля было объявлено о двухнедельном перемирии между США и Ираном. Кроме Исламской Республики, Израиль, поддержавший американские удары, в ходе военных действий атаковал инфраструктуру проиранской «Хезболлы» на юге Ливана и начал там наступательную операцию. Израиль согласился на перемирие с Ираном, но на Ливан оно не распространилось.

Ранее армия Ливана выступила против разоружения «Хезболлы».

 
