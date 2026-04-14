В Челябинске голодный ребенок просил еду у прохожих с балкона многоэтажки

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней матери, которая оставила пятилетнюю дочь одну в квартире. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 12 апреля. Утром женщина ушла по делам, заперла дочь в квартире. Спустя несколько часов местные жители услышали крики о помощи. Они вызвали спасателей. Девочка стояла на балконе и просила еды. Мать несовершеннолетней разыскали, женщина пояснила, что ребенок ей неудобен и не нужен, поэтому она неоднократно оставляла его одного в закрытой квартире.

В августе прошлого года девочку уже снимали с балкона при аналогичных обстоятельствах, семью ставили на учет, но ситуация повторилась. Возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности, также будет дана оценка работе органов профилактики.

До этого в Тюмени мать бросила двух своих детей на четыре дня без еды и воды. Оставленных в жилье детей нашли истощенными, с признаками обезвоживания. Они были грязными и голодными. Мальчиков передали медикам, которые оказали им всю необходимую помощь. Мать арестовали, в ее отношении возбудили уголовное дело. Сейчас несовершеннолетние проживают с отцом в другом регионе.

Ранее в Самарской области завершены поиски трехлетней девочки, которую бросили сестры.