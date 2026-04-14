Суд вынес приговор сотруднице таможни по делу о злоупотреблении на 1,5 млрд рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденному в отношении бывшего исполняющего обязанности замначальника Шереметьевской таможни ФТС России Юлии Башкатовой и гендиректора ООО «Авиаброкер» Станислава Галлямова. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Суд установил, что под влиянием Галлямова Башкатова поручила подчиненным внести изменения в декларации на гражданские пассажирские самолеты, чтобы освободить авиаперевозчика от уплаты таможенных платежей на более чем 1,5 млрд рублей. За это Галлямов передал Башкатовой через посредника $10 тыс. (более 750 тыс. рублей) в качестве взятки.

Башкатову признали виновной по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, она получила 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Ее также лишили на два года права работать на организационных должностях в таможенных органах и лишили звания подполковника таможенной службы.

Галлямова же признали виновным по двум статьям – за подстрекательство к совершению злоупотребления должностными полномочиями и покушение на дачу взятки. Он получил 10 лет тюрьмы, суд также обязал его выплатить штраф на сумму более 45 млн рублей.

С авиаперевозчика в доход государства взыскали свыше 1,9 млрд рублей таможенной пошлины и пени за просрочку ее оплаты.

Ранее прокуратура оштрафовала S7 Airlines за овербукинг.