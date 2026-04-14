Робот-охотник на кабанов стал интернет-звездой в Польше

В Польше гуманоидный робот прогнал с улицы кабанов и стал звездой интернета

Гуманоидный робот по имени Эдвард Варчоцки стал интернет-звездой в Польше. На недавнем видео он прогнал с улицы семейство диких кабанов в Варшаве, сообщает польское телевидение TVP World.

На других видео он прогуливается по оживленным улицам, болтает с прохожими и превращает повседневные встречи в зрелище. Всего с ним за 45 дней опубликовано около 150 видеороликов, которые собрали более 500 млн просмотров.

Варчоцки — это роботизированный гуманоид от компании Unitree G1, который произвел фурор в польском интернете, и многие видеоролики с его участием стали вирусными. Его владельцы — Радослав Гржелачик и Бартош Идзик.

После обучения робототехнике в Китае в конце 2025 года Гржелачик приобрел человекоподобного робота и начал тестировать его возможности в повседневной жизни. С тех пор Эдвард появлялся появлялся на утреннем телевидении, проводил прямые эфиры в TikTok. Кроме того, он встречался с сенатором Кшиштофом Квятковским во время визита в польский парламент (Сейм) в Варшаве.

Отчасти привлекательность Эдварда заключается в том, как он одевается, что больше характерно для городского инфлюенсера, чем для робота: он носит рюкзак и часы Rolex, украшенные бриллиантами. По словам Гржелачика, часы появились в результате его сотрудничества с компанией, рюкзак одновременно практичен и символичен.

Робот использует лидарный сканер для навигации и может передвигаться автономно или управляться дистанционно, но на публике команда держится рядом и в целях безопасности и осуществляет ручное управление.

Ранее Toyota показала человекоподобного робота-баскетболиста.