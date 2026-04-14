Премьер Индии провел телефонный разговор с президентом США

Премьер Индии Моди и Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в соцсети X сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого, в частности, обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

«Получил звонок от моего друга, президента Дональда Трампа. Мы обсудили значительный прогресс, достигнутый в нашем двустороннем сотрудничестве в различных секторах», — написал Моди.

Он добавил, что стороны привержены дальнейшему укреплению всеобъемлющего глобального стратегического партнерства во всех областях.

Моди и Трамп во время разговора подчеркнули важность сохранения открытости и безопасности Ормузского пролива.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее в США признали удары по Ирану огромной стратегической ошибкой.

 
