Друг Филиппа Киркорова подогрел слухи о рождении у певца третьего ребенка

Каскадер Павел Иванов отреагировал на слухи о пополнении в семье Филиппа Киркорова, появившиеся после его видео. Он заявил «Газете.Ru», что не комментирует информацию.

«Извините, но я не распространяю информацию из дома Киркорова», — поделился Иванов.

Также в ответ на запрос на комментарий каскадер добавил: «Хм, ну кто знает».

Иванов был приглашен в дом Киркорова на Пасху. В личном блоге он поделился видео, которое записал во время визита к артисту, и пользователи расслышали на заднем плане плач младенца. Из-за этого появились слухи, что у певца произошло пополнение в семье, о котором никто не знал.

Однако сам Киркоров признавался, что пока сосредоточен на воспитании сына Мартина и дочери Аллы-Виктории, которые проходят через непростой подростковый возраст. Исполнитель хита «Зайка моя» делился, что главная его задача — это дать детям хорошее образование, а помогать им строить карьеру в шоу-бизнесе он не будет. По словам Киркорова, пока наследники не стремятся на сцену, и слава их не интересует.

Ранее прибыль продюсерской компании Киркорова упала вдвое.