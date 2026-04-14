Овечкину не важна сумма контракта с «Вашингтоном»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не считает принципиальным финансовый вопрос в ситуации с новым контрактом. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник из близкого круга игрока.

«Александр никогда не был рвачом. У него отличные, теплые и семейные отношения с хозяином клуба Тедом Леонсисом. Гораздо важнее, чтобы Александр получил еще один шанс на Кубок Стэнли», — сказал источник.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. Ранее форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В ночь на 12 апреля «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0. Это вторая победа столичного клуба над «Питтсбургом» за последние двое суток.

Шайбы забросили Тревор ван Римсдайк (33-я минута) и Коннор Макмайкл (56-я и 58-я). Овечкин провел на льду 16 минут, нанес три броска в створ, заблокировал один бросок, применил пять силовых приемов и отдал голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что Овечкин прилетит в Москву.