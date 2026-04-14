Американский аналитик оценила прогресс российской армии

Аналитик Массикот: российская армия является адаптивной и закаленной
Российская армия с 2022 года достигла серьезного прогресса в тактике и технологиях. Об этом в интервью газете Der Spiegel заявила американский военный аналитик Дара Массикот.

По ее словам, спустя четыре года после начала конфликта российские вооруженные силы являются «адаптивными» и «закаленными».

«Между российской армией 2022 года и нынешней существуют существенные различия: она имеет другую структуру, использует другую тактику и новые технологии. Старые технологии применяются по-новому», — заявила она.

Аналитик подчеркнула, что русские добиваются «значительных успехов» в логистике, полевой медицине и качестве техники, и поэтому они способны продолжать сражаться.

До этого издание Business Insider (BI) написало, что военно-космические силы России стали гораздо опытнее и опаснее для НАТО, чем до начала СВО.

В апреле заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российские войска прочно овладели инициативной в украинском конфликте и наступают во всех направлениях.

Ранее в ВСУ рассказали, без чего не проходит ни одна операция на фронте.

 
