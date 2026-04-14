Трамп рассказал о следующем раунде переговоров между США и Ираном

Трамп: новый раунд переговоров с Ираном может пройти в течении ближайших двух дней

Новый раунд переговоров между США и Ираном может пройти в течении ближайших двух дней. Об этом газете New York Post (NYP) рассказал американский президент Дональд Трамп.

«Вам действительно стоит остаться там (В Пакистане. — «Газета.Ru»), потому что в ближайшие два дня может что-то произойти» — сказал глава Белого дома, говоря о переговорном процессе с Ираном.

11 апреля прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США «четко обозначили» свои «красные линии», однако Иран не согласился на условия Вашингтона.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.