Застрявшие в Ормузском проливе моряки рассказали, почему не могут вернуться домой

Застрявшие в Ормузе моряки не могут вернуться домой из-за проблем с визами

Экипаж судов, застрявших в Ормузском проливе, не может вернуться домой и даже сойти с корабля в связи с закрытием морских путей и проблемами с визами. Об этом сообщил RT капитан одного из судов Раман Капур:

Капур рассказал, что у большинства из них закончился срок пребывания на борту, и они ждут разрешения покинуть судно, однако в данный момент это невозможно.

«Мы не можем покинуть корабль: морские пути заблокированы, многие аэропорты закрыты и есть сложности с визами — многие страны не выдают новых виз», — сказал он, добавив, что его компания ничего не может с этим сделать.

13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде.

14 апреля газета The New York Times сообщила, что нескольким судам удалось пройти через этот морской путь. Речь идет о сухогрузе Christiana под флагом Либерии и танкере для перевозки метанола Elpis.

Ранее МВФ оценил последствия блокады Ормузского пролива.