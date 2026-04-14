Россиянка бутылкой отбилась от насильника

В Челябинской области мужчина напал на девушку и попытался изнасиловать

В Аше возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на девушку. Об этом сообщает СУ СК по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночь на 8 апреля. Пьяный мужчина напал на незнакомую девушку со спины и силой перетащил ее в гаражный кооператив. Защищаясь, пострадавшая схватила лежавшую рядом бутылку и разбила ее о голову нападавшего.

Мужчина на несколько минут потерял контроль, девушка вырвалась и убежала. После этого она сразу обратилась в полицию. Следователи и криминалисты изъяли фрагменты бутылки и одежду потерпевшей. На них остались следы крови обвиняемого, чей генетический профиль уже был в федеральной базе данных. Фигуранта задержали, возбуждено уголовное дело

