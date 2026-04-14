В Госдуме рассказали о появлении «сонного туризма» в России

В России набирает популярность «сонный туризм» — новое направление в организации отдыха, нацеленное на восстановление организма. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

«Мир становится все более технологичным, мобильным, менее предсказуемым и увы, менее безопасным. Стремление к эффективности, высокой производительности и креативности имеет и обратную сторону – усталость для современного человека становится нормой. Интервалы тишины во всех смыслах – как естественной, природной, так и обустроенной с помощью шумоизоляции пространства, а также тишины новостной, становятся жизненно необходимыми. Добавьте к этому продуманный подход к оснащению комнат или номеров — с удобными матрасами, ортопедическими подушками, блэкаут-шторами, комфортными входом и выходом с территории на чистый воздух под ясным небом. Для особо искушенных можно добавить и третий пункт, со «звездочкой» — специальные программы по оздоровлению и телесно-оринетированные практики. И мы получаем новые спрос и предложение в туризме», — рассказал Тарбаев.



Он отметил, что особенностью «сонного туризма» в России являются краткие сроки поездки — обычно туристы ищут возможности для отдыха на несколько дней с обязательным акцентом на тишину и уединение, а следовательно, на удаленность места отдыха от больших городов.



«Этот запрос перекликается с двумя другими перспективными направлениями в туризме, которые также набирают популярность в последние годы — санаторно-курортным отдыхом, который стал пользоваться повышенным спросом у молодых людей в возрасте до 35 лет, и сельским туризмом. Осенью прошлого года резко вырос интерес к отдыху на селе: спросом пользовались объекты размещения в Московской, Тульской, Владимирской, Тверской и Ленинградской областях. В сетях расходятся видеоролики о восстановлении и обустройстве старых деревенских домов, в том числе и под будущую сдачу туристам. Вполне возможно, что старая добрая традиция поездок за город обретет новое измерение: пусть такая дача больше не родовое имение и не домик в деревне, а арендованный с единственной целью дом — обеспечить качественную перезагрузку организма», — добавил Тарбаев.



По мнению парламентария, «сонный туризм» продолжит развиваться и набирать обороты в России. Тарбаев пояснил, что такой вид услуг представляет собой новые возможности для бизнеса и интересные перспективы для индивидуальных предпринимателей и сельхозпроизводителей.

«В какую «обертку» будут упакованы новые предложения — возвращения к истокам или марафонов по цифровому детоксу — зависит от категории туристов. Сам факт наличия у нашей страны огромной территории представляет собой колоссальный потенциал, а оснащенность последними средствами связью или «умной» инфраструктурой для такого вида отдыха — не всегда является обязательным условием. Или же, напротив, у объектов санкура, у экоотелей в заповедных местах, как правило, есть возможности расширения линейки услуг вместе с растущим спросом туристов на покой и тишину», — заключил Тарбаев.

