Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

В России научились «печатать» прочную алюминиевую бронзу для энергетики

Олег Дубинин/Сколтех

Исследователи Сколтеха совместно с коллегами из России и Индии показали, что алюминиевую бронзу можно эффективно получать с помощью 3D-печати без потери прочности и теплопроводности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Речь идет о технологии селективного лазерного плавления — одном из ключевых методов аддитивного производства. Он позволяет создавать сложные металлические детали, которые трудно или невозможно изготовить традиционным литьем.

Алюминиевая бронза рассматривается как перспективный материал для теплообменников, энергетических установок и силовой электроники. Она хорошо проводит тепло и при этом технологичнее чистой меди, но ее 3D-печать долгое время оставалась сложной задачей.

Главная проблема — высокая отражательная способность и быстрый отвод тепла. Из-за этого в материале возникают дефекты: поры несплавления, когда порошок не успевает расплавиться, и так называемые «замочные скважины» — пустоты, возникающие при нестабильном проплавлении.

В ходе экспериментов ученые варьировали параметры печати, включая мощность лазера и скорость сканирования. Выяснилось, что при низкой плотности энергии преобладают одни типы дефектов, при высокой — другие, однако общий уровень пористости оставался примерно на уровне 5%.

Несмотря на это, полученные образцы показали высокие механические свойства. Предел прочности достигал 748 мегапаскалей, а относительное удлинение — 16,2%. Эти показатели сопоставимы с никель-алюминиевой бронзой, применяемой в нагруженных узлах.

«Нам удалось показать, что даже при использовании оборудования с ограниченной мощностью лазера можно добиться механических свойств, близких к промышленным никель-алюминиевым бронзам. Ключевым фактором оказалось не просто повышение энерговклада, а понимание механизмов перехода между дефектами различного типа», — отметил доцент Центра технологий материалов Сколтеха Станислав Евлашин.

Авторы также обнаружили изменения в микроструктуре материала. При сверхбыстрой кристаллизации формируются фазы, нехарактерные для обычной алюминиевой бронзы, включая соединения Al₂Cu и наночастицы Cu₃Fe. Эти структуры влияют на баланс прочности, пластичности и теплопроводности.

«Мы установили прямую связь между плотностью дислокаций, теплопроводностью и электропроводностью. С ростом энерговклада теплопроводность увеличивается, при этом механические свойства остаются на высоком уровне», — рассказала первый автор работы Анастасия Филиппова.

Измерения показали, что теплопроводность напечатанных образцов достигает 47 Вт/(м·К) при комнатной температуре — это близко к литым аналогам, но при более высокой прочности.

По словам авторов, полученные результаты открывают возможность промышленного применения технологии. Она позволит создавать сложные по форме детали с заданными свойствами без необходимости традиционного литья, что особенно важно для энергетики и высокотехнологичных отраслей.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!