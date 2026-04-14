«Это она неприемлема»: Трамп обрушился на вступившуюся за папу Римского Мелони

Трамп осудил Мелони за то, что Иран может взорвать ее страну за две минуты

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министру Италии Джорджи Мелони «все равно» на то, есть ли у Ирана ядерное оружие и что он может им разнести Италию «за две минуты». Такое заявление американский лидер сделал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Это она неприемлема, потому что ей все равно, будет ли у Ирана ядерное оружие и он взорвет Италию за две минуты, если у него будет такая возможность», — сказал президент США, комментируя слова Мелони о неприемлемости высказываний главы Белого дома в адрес Папы Римского Льва XIV.

В ходе интервью Трамп также возмутился, что итальянские власти ничего не делают для того, чтобы помочь НАТО и США бороться с Ираном во вопросе ядерного оружия. По словам Трампа, «Америка очень важна для Италии» и ей следует проявить большую вовлеченность в иранский вопрос.

Мелони вступилась за Папу Римского, заявив, что он прав в том, что призывает к миру и осуждает все формы войны, после того, как Трамп раскритиковал позицию понтифика по поводу происходящего на Ближнем Востоке.

