Житель Удмуртии пытался задушить военкома во время похорон участника СВО

Мужчина напал на военкома во время похорон участника СВО в Удмуртии

Житель Удмуртии напал на военкома во время похорон участника СВО и отделался условным сроком. Об этом сообщили на странице во «ВКонтакте» Юкаменского районного суда.

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ) возбудили против 58-летнего жителя Красногорского района. Потерпевшим оказался военный комиссар Красногорского и Юкаменского районов. Инцидент произошел в марте текущего года во время организации похорон военнослужащего, погибшего в зоне СВО.

На глазах у военкома мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и вел себя вызывающе в здании дома культуры. Какие отношения связывали его с покойным, не уточняется. Комиссар представился и сделал местному жителю замечание, но тот схватил его правой рукой за шею и с силой сдавил пальцами.

В суде нападавший полностью признал вину. Учитывая смягчающие обстоятельства — раскаяние и признание, суд назначил ему 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

