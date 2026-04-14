Путин назначил Львову-Белову председателем фонда по защите прав и интересов детей

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова назначена президентом России Владимиром Путиным на должность председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей». Такая информация следует из указа, размещенного на сайте официального опубликования правовой информации.

«Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М. А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей», — отмечается в документе.

Фонд защиты детей занимается защитой прав и интересов несовершеннолетних граждан Россиии. Он был создан 6 октября 2020 года указом президента РФ Владимира Путина.

