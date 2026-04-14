Страны Северной Европы отказываются проводить турниры по плаванию из-за допуска россиян

Президент Эстонского союза плавания Суси: Северная Европа против отмены бана РФ
Страны Северной Европы и Балтии не поддерживает решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске российских спортсменов до международных соревнований, заявил президент Эстонского союза плавания Эркки Суси, слова которого передает Sport24.

«Северные федерации плавания подтверждают, что в они не планируют проводить международные соревнования по плаванию в ближайшие годы, пока текущая ситуация и решения не изменятся», — отметил Суси.

Также Суси сказал, что все страны Северной Европы выступили против снятия ограничений с России.

13 апреля World Aquatics приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Ранее в Минспорта РФ поблагодарили за снятие санкций с российских пловцов.

 
