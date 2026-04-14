Врач назвал наиболее частые симптомы сотрясения мозга

Врач Умнов: сотрясение мозга может стать причиной посттравматической эпилепсии
Сотрясение мозга может привести к посттравматической эпилепсии, отеку головного мозга, повышенному внутричерепному давлению, изменению поведения, а также повышенной утомляемости. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Сотрясение мозга — это состояние, развивающееся после травмы, механического воздействия на череп. Наиболее частыми симптомами сотрясения мозга являются головокружение, головные боли, рвота. Могут быть кратковременные (или длительные) потери памяти. Через некоторое время после удара усиливаются или проявляются такие симптомы как давящие боли в голове, спутанность сознания, головокружение, нистагм, раздвоение зрения, звон в ушах, заторможенная речь, колебания температуры, давления и пульса. Симптомы могут быть смазаны у малышей, получивших сотрясение в результате подкидываний, удара о бортик колыбели при укачивании, падения, которое не было замечено родными, а также у стариков. Бывает трудно понять, отчего возникли те или иные симптомы — в результате сотрясения или возрастных физиологических особенностей», — пояснил Умнов.

Эксперт рассказал, какая должна быть первая помощь при сотрясении, и объяснил, зачем нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование.

«При сотрясении мозга необходимо обеспечить пострадавшему покой, уложить на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, можно приложить холод. В зависимости от тяжести состояния вызвать скорую помощь или прийти на прием к врачу — травматологу, неврологу. Обследование необходимо, поскольку в результате травмы или удара возможно не только сотрясение мозга, но и образование гематомы. Если не лечить сотрясение мозга, у него могут быть серьезные отдаленные последствия. К ним относят посттравматическую эпилепсию, отек головного мозга, повышенное внутричерепное давление, изменение поведения, повышенная утомляемость», — обратил внимание Умнов.

