Ревнивая женщина следила за мужем-водителем грузовика, рискуя собственной жизнью

Китаянка проехалась, держась за грузовик мужа, чтобы поймать его на измене

В Китае женщина зацепилась за движущийся грузовик мужа, чтобы проследить за ним и поймать на измене. Об этом сообщает Oddity Central.

В марте дорожная полиция в уезде Маралбаши Синьцзян-Уйгурского автономного района получила сообщения от водителей о женщине, свисающей с задней части движущегося грузовика. На видео, снятом очевидцами видно, как она цепляется за металлические прутья кузова. После принудительной остановки выяснилось, что это была жена водителя, подозревавшая мужа в измене.

По данным полиции, ночью, когда супруг сел за руль, женщина незаметно вышла из дома и ухватилась за заднюю часть автомобиля, чтобы незаметно проследить за ним, желая разоблачить его. Скорость была невысокой, а дорога ровной, что позволило ей удержаться. Полицейские отметили, что женщине повезло, так как при большей скорости или неровностях она могла сорваться.

Водителя, не проверившего кузов перед выездом, оштрафовали на 200 юаней (2200 рублей — прим. ред.) и лишили трех баллов из его годовой квоты. Утвердилась ли ревнивая жена мужчины в подозрениях, не уточняется.

Ранее женщина изготовила взрывчатку и прикрепила к машине любовницы своего мужа.