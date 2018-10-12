Facebook признался в преувеличении числа взломанных аккаунтов

Вице-президент Facebook Гай Розен заявил, что компания преувеличила число взломанных хакерами аккаунтов. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, хакерская атака затронула около 30 млн аккаунтов, а не 50 млн.

Он также добавил, что компания начала расследование после «необычного скачка активности», который был зарегистрирован 14 сентября.

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Ранее сообщалось, что Facebook удалила сотни подозрительных страниц перед выборами в США.