Пентагон назвал Россию и Китай угрозами для кибербезопасности США

В новой стратегии кибербезопасности, которую представит Пентагон, Россия и Китай названы основными угрозами для Соединенных Штатов. Об этом сообщает Fox News.

Согласно документу, российская сторона якобы участвовала в «информационных операциях в киберпространстве» против США, а Китай похищал важную информацию у правительства страны и частных компаний.

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Отмечается, что Москва и Пекин являются соперниками Вашингтона, от которых исходит «злонамеренная киберактивность». Для того, чтобы обезопасить себя от таких угроз, Пентагон планирует предпринимать оборонительные действия. Также в список «угроз американских интересов» попали Иран и КНДР.

Ранее представитель офиса директора национальной разведки США Ланая Джонс заявила, что Соединенные Штаты нуждаются в большем количестве экспертов для борьбы с «противниками» в киберпространстве.