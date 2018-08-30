«Яндекс» удалил из поиска все ссылки по требованию «Газпром-медиа»

Руководство компании «Яндекс» сообщило о решении удалить из поиска ссылки на страницы со спорными произведениями, в связи с требованием «Роскомнадзора» удалить сериалы, права на которые принадлежат телеканалам группы «Газпром-медиа», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Чтобы минимизировать риск блокировки, из-за которой пострадали бы пользователи Яндекса, мы приняли решение удалить из поиска все ссылки на страницы со спорными произведениями», — сообщили в компании.

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В компании подчеркнули, что считают предъявленные требования необоснованными, неисполнимыми и несоответствующими действующему законодательству, в связи с чем планируют оспаривать их в суде.

«Яндекс не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, Яндекс не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, Яндекс не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удаленных нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещен самим правообладателем», — сказали в «Яндексе».

Представители компании отметили, что подобная ситуация привела к тому, что пользователи потеряли возможность отыскать легальный контент.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» обжалует решение Мосгорсуда по делу о пиратском контенте.