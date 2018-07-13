NPR рассказало о российских поддельных твиттер-аккаунтах местных СМИ в США

Россия в ходе предполагаемого вмешательства в избирательный процесс США в 2016 году стремилась завладеть доверием американцев к местным СМИ, следует из расследования NPR.

Согласно новой информации, российские сотрудники не только создавали аккаунты пользователей в соцсетях, но и поддельные аккаунты местных СМИ, рассказывает NPR.

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По сведениям издания, был создан ряд учетных записей в твиттере, которые выдавали себя за местные СМИ ряда крупных городов США. В ходе расследования было выявлено 48 подобных аккаунтов.

Один из примеров — учетная запись издания Chicago Daily News. Эта газета закрылась в 1978 году, сам аккаунт в твиттере был создан в мае 2014 года, после чего в течение многих лет там публиковались местные новости. В июле 2016 года у аккаунта насчитывалось около 19 тыс. подписчиков.

В материале отмечается, что цель такой кампании могла заключаться в укреплении доверия, чтобы потом начать какую-либо кампанию дезинформации. Тем не менее, отмечает NPR, самое странное в этом то, что ни один из аккаунтов не распространял дезинформацию или пропаганду, они публиковали реальные новости, не искажая их.

Россия отрицает вмешательство в американские президентские выборы и сговор Москвы с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп в твиттере заявил, что американцы потеряли доверие к спецпрокурору Роберту Мюллеру и его расследованию о «вмешательстве России» в президентские выборы в Соединенных Штатах.