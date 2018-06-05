Сноуден доволен эффектом от масштабной утечки секретных данных

Спустя пять лет после крупнейшей утечки секретных документов, экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден не жалеет о сделанном. Об этом он заявил в телефонном интервью британской газете The Guardian.

В беседе с The Guardian Сноуден вспомнил день, который изменил весь его мир. По его словам, она засыпал в Гонконге в своем гостиничном номере, а когда проснулся, то увидел, что в новостях показывали, что Агентство национальной безопасности собирало данные телефонных разговоров миллионов американцев. Именно тогда он понял, что его прошлая жизнь закончилась.

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«Было страшно, но было чувство освобождения. Было чувство завершенности. Обратного пути не было», — сказал Сноуден.

По его словам, самым масштабным изменением после Wikileaks стала осведомленность общества. Правительство и частный сектор пользовались невежеством людей, однако теперь многое изменилось, отмечает он. В настоящее время люди все еще бессильны остановить массовую слежку, но продолжают попытки, говорит Сноуден. И рассекречивание данных в некоторой степени уравновесило эту борьбу.

Ранее Сноуден в интервью заявил, что не работал на Россию.