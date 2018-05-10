В МИДе Эквадора подтвердили изоляцию Ассанжа

Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса подтвердила, что Джулиан Ассанж, который скрывается от преследования в посольстве страны в Лондоне, продолжает оставаться в полной изоляции от внешнего мира. Об этом сообщает агентство Andes.

«Его доступ к интернету все еще заблокирован... у нас были переговоры, мы заинтересованы в решении этой проблемы», — сказала Эспиноса.

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Она добавила, что представители Эквадора находятся в постоянном диалоге с властями Великобритании.

Ранее сообщалось, что основателя Wikileaks лишили доступа в интернет.