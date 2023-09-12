Apple показывает iPhone 15 и новые часы

19:57

От новых AirPods Pro также никто не ждет сенсации. Главным образом в них ждут появление разъема USB-С, что крайне логично. Было бы странно заряжать смартфон одним проводом, а наушники другим. Ходили, конечно, слухи о том, что Apple планирует превратить AirPods в убергаджет для здоровья с термометром, пульсометром и прочими биометрическими наворотами, но мало кто ждет реализации этих технологий в этом году.