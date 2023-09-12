Apple показывает iPhone 15 и новые часы

Цены на базовый и увеличенные iPhone 15 остались прежними. Приятно.
Цены на iPhone 15 в СШАApple
Долгожданный USB-С тоже есть. Это всего лишь USB-C, но Apple представляет его как революцию в мире технологий. В духе Apple.
iPhone 15Apple
iPhone 15 получил процессор A16 Bionic (дебютировал в iPhone 14 Pro в 2022 году). Заявлен «увеличенный» аккумулятор – без подробностей. Чип U2 тоже интегрировали.
Улучшили возможности камеры. Например, iPhone будет автоматически снимать фото в стандартном и портретном режимах. Потом в галерее можно будет выбрать вариант, который понравился больше. Появился SmartHDR, который будет самостоятельно выделять доминирующие оттенки в кадре.
Камера iPhone 15Apple
Базовый iPhone 15 получил 48-мегапиксельную камеру. Где-то в Китае злобно гогочут недорогие Xiaomi и Realme с камерами на 100 МП и выше.
Яркость дисплея выросла до 2000 нит. В два раза больше, чем у iPhone 14.
iPhone 15 и iPhone 15 PlusApple
Apple Watch Ultra 2 тоже есть. Иии… Это тоже минорное обновление. Дизайн прежний, но новый процессор (S9), более яркий экран (до 3000 нит), новые спортивные режимы.
Apple Watch Ultra 2Apple
Накануне презентации Hermes удалил со своего сайта все кожаные аксессуары для Apple Watch. Были слухи о завершении партнерства с Apple. Но нет! Представили новые браслеты Hermes из материала FineWoven (некий аналог кожи).
Бинго! Новые браслеты для Apple Watch из «правильных» полимеров. По сути это стрэйчевая (тянущаяся) ткань.
Обязательный блок презентации Apple – разговоры о важном, о природе. Скорее всего, после этого компания представит новые ремешки для Apple Watch, сделанные из переработанных материалов.
У часов появилась поддержка нового жеста – Double Tap. Нужно делать большим и указательным пальцами двойной щипок. На этот жест можно запрограммировать разные опции. Удобно в ситуациях, когда нет возможности коснуться рукой экрана.
Apple Watch 9Apple
Еще один слух подтвердился – часы получили новый UWB-чип U2 для более точного обнаружения девайса. Работоспособность данной «фишки» в России под большим вопросом.
Apple Watch 9Apple
Series 9 также получили новый процессор – S9. Он на 50% процессора S8, который использовался в Series 7 и Series 8.
Apple Watch Series 9 выйдут в новом цвете – розовом. Фанаты Barbie одобряют.
Apple Watch 9Apple
Тим Кук на фоне кампуса Apple рассказывает о том, как тепло пресса и пользователи приняли новый 15-дюймовый MacBook Air.
Суть ролика – Apple Watch спасает жизни людям. Якобы всех показанных людей могло бы не быть в живых, если бы не смарт-часы Apple.
От новых AirPods Pro также никто не ждет сенсации. Главным образом в них ждут появление разъема USB-С, что крайне логично. Было бы странно заряжать смартфон одним проводом, а наушники другим. Ходили, конечно, слухи о том, что Apple планирует превратить AirPods в убергаджет для здоровья с термометром, пульсометром и прочими биометрическими наворотами, но мало кто ждет реализации этих технологий в этом году.
В свою очередь Apple Watch Series 9 инсайдеры представляют как минорное обновление. Часы Apple образца 2023 года получат новый процессор (более энергоэффективный и производительный), улучшенный датчик сердцебиения, а также чип U2 для точного отслеживания местоположения. На этом все. По слухам, кардинальные изменения Apple Watch претерпят в следующем году, так как он для смарт-часов компании будет ю-би-лей-ным.
Какие «фишки» ожидаются в iPhone 15? Во-первых, базовая модель и модель Plus получат функциональный вырез в экране Dynamic Island, который дебютировал в iPhone 14 Pro и Pro Max. Во-вторых, все модели получат USB-С вместо проприетарного Lightning. USB-С как минимум повысит скорость зарядки смартфонов и скорость проводной передачи данных. В-третьих, экраны моделей Pro станут на йоту больше за счет меньшей толщины рамок. В-четвертых, в Pro-моделях на смену каркасам из нержавеющей стали придут титановые детали. Из-за этого новинки станут примерно на 20 граммов легче устройств прошлого поколения. В-пятых, самая старшая модель (Pro Max или Ultra) получит перископический телефотообъектив с пяти- или даже шестикратным оптическим зумом.
И нет, мы не просто так написали, что эта презентация «первая». По слухам, Apple до конца года проведет еще одно шоу, на котором покажет новые iPad и MacBook. Нет, это не диковинка – так уже было в 2021 году.
Всем добрый вечер! Сегодня редакция «Газеты.Ru» вместе с вами смотрит первую осеннюю презентацию Apple в 2023 году. В первую очередь мы ожидаем анонса, конечно же, серии iPhone 15. В нее войдут базовый iPhone 15, увеличенный iPhone 15 Plus иии… Дальше данные инсайдеров разнятся: одни утверждают, что будут привычные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а другие настаивают на вариантах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra. Также ждем Apple Watch Series 9 и надеемся на анонс новых AirPods Pro.