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Технологии

Apple показывает iPhone 15 и новые часы

Презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других новинок

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iPhone 15

iPhone 15

Apple
Стартовала осенняя презентация Apple – Wonderlust, или «Жажда чудес». В ходе мероприятия американский IT-гигант представит как минимум четыре новых смартфона из линейки iPhone 15, а также смарт-часы Apple Watch Series 9. С меньшей вероятностью ожидается презентация нового поколения беспроводных наушников AirPods 3. «Газета.Ru» следит за ходом презентации и в режиме реального времени рассказывает про все новинки.
Трансляция
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20:56

Цены на базовый и увеличенные iPhone 15 остались прежними. Приятно.

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Цены на iPhone 15 в США

Apple
20:55

Спецификации iPhone 15.

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iPhone 15

Apple
20:54

Долгожданный USB-С тоже есть. Это всего лишь USB-C, но Apple представляет его как революцию в мире технологий. В духе Apple.

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iPhone 15

Apple
20:50

iPhone 15 получил процессор A16 Bionic (дебютировал в iPhone 14 Pro в 2022 году). Заявлен «увеличенный» аккумулятор – без подробностей. Чип U2 тоже интегрировали.

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100%
Apple
20:49

Пример фотографии на iPhone 15.

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Пример фото на iPhone 15

Apple
20:46

Улучшили возможности камеры. Например, iPhone будет автоматически снимать фото в стандартном и портретном режимах. Потом в галерее можно будет выбрать вариант, который понравился больше. Появился SmartHDR, который будет самостоятельно выделять доминирующие оттенки в кадре.

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Камера iPhone 15

Apple
20:43

Базовый iPhone 15 получил 48-мегапиксельную камеру. Где-то в Китае злобно гогочут недорогие Xiaomi и Realme с камерами на 100 МП и выше.

20:40

Яркость дисплея выросла до 2000 нит. В два раза больше, чем у iPhone 14.

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iPhone 15 и iPhone 15 Plus

Apple
20:38

iPhone 15 на наших экранах! С Dynamic Island!

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Apple
20:37

Цена Apple Watch Ultra 2.

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Apple
20:36

Цены на Series 9: $399 (базовая версия) и $499 (версия с eSIM).

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Apple
20:35

Apple Watch Ultra 2 тоже есть. Иии… Это тоже минорное обновление. Дизайн прежний, но новый процессор (S9), более яркий экран (до 3000 нит), новые спортивные режимы.

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Apple Watch Ultra 2

Apple
20:33

Все спецификации Apple Watch Series 9.

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Apple Watch 9

Apple
20:30

Накануне презентации Hermes удалил со своего сайта все кожаные аксессуары для Apple Watch. Были слухи о завершении партнерства с Apple. Но нет! Представили новые браслеты Hermes из материала FineWoven (некий аналог кожи).

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Apple
20:29

Бинго! Новые браслеты для Apple Watch из «правильных» полимеров. По сути это стрэйчевая (тянущаяся) ткань.

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Apple
20:24

Обязательный блок презентации Apple – разговоры о важном, о природе. Скорее всего, после этого компания представит новые ремешки для Apple Watch, сделанные из переработанных материалов.

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Apple
20:22

Еще одна важная особенность новых часов – более яркий дисплей: от 1 до 2000 нит.

20:20

Все цвета Apple Watch Series 9.

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Apple Watch 9

Apple
20:20

У часов появилась поддержка нового жеста – Double Tap. Нужно делать большим и указательным пальцами двойной щипок. На этот жест можно запрограммировать разные опции. Удобно в ситуациях, когда нет возможности коснуться рукой экрана.

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Apple Watch 9

Apple
20:15

Еще один слух подтвердился – часы получили новый UWB-чип U2 для более точного обнаружения девайса. Работоспособность данной «фишки» в России под большим вопросом.

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Apple Watch 9

Apple
20:13

Series 9 также получили новый процессор – S9. Он на 50% процессора S8, который использовался в Series 7 и Series 8.

20:10

Apple Watch Series 9 выйдут в новом цвете – розовом. Фанаты Barbie одобряют.

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Apple Watch 9

Apple
20:10

Первая новинка на сегодня – Apple Watch Series 9.

20:07

Тим Кук на фоне кампуса Apple рассказывает о том, как тепло пресса и пользователи приняли новый 15-дюймовый MacBook Air.

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Apple
20:05

Суть ролика – Apple Watch спасает жизни людям. Якобы всех показанных людей могло бы не быть в живых, если бы не смарт-часы Apple.

20:04

Презентация началась с классического видеоролика о том, как людям хорошо с гаджетами Apple.

20:00

Начинаем!

19:57

От новых AirPods Pro также никто не ждет сенсации. Главным образом в них ждут появление разъема USB-С, что крайне логично. Было бы странно заряжать смартфон одним проводом, а наушники другим. Ходили, конечно, слухи о том, что Apple планирует превратить AirPods в убергаджет для здоровья с термометром, пульсометром и прочими биометрическими наворотами, но мало кто ждет реализации этих технологий в этом году.

19:55

В свою очередь Apple Watch Series 9 инсайдеры представляют как минорное обновление. Часы Apple образца 2023 года получат новый процессор (более энергоэффективный и производительный), улучшенный датчик сердцебиения, а также чип U2 для точного отслеживания местоположения. На этом все. По слухам, кардинальные изменения Apple Watch претерпят в следующем году, так как он для смарт-часов компании будет ю-би-лей-ным.

19:53

Какие «фишки» ожидаются в iPhone 15? Во-первых, базовая модель и модель Plus получат функциональный вырез в экране Dynamic Island, который дебютировал в iPhone 14 Pro и Pro Max. Во-вторых, все модели получат USB-С вместо проприетарного Lightning. USB-С как минимум повысит скорость зарядки смартфонов и скорость проводной передачи данных. В-третьих, экраны моделей Pro станут на йоту больше за счет меньшей толщины рамок. В-четвертых, в Pro-моделях на смену каркасам из нержавеющей стали придут титановые детали. Из-за этого новинки станут примерно на 20 граммов легче устройств прошлого поколения. В-пятых, самая старшая модель (Pro Max или Ultra) получит перископический телефотообъектив с пяти- или даже шестикратным оптическим зумом.

19:49

И нет, мы не просто так написали, что эта презентация «первая». По слухам, Apple до конца года проведет еще одно шоу, на котором покажет новые iPad и MacBook. Нет, это не диковинка – так уже было в 2021 году.

19:46

Всем добрый вечер! Сегодня редакция «Газеты.Ru» вместе с вами смотрит первую осеннюю презентацию Apple в 2023 году. В первую очередь мы ожидаем анонса, конечно же, серии iPhone 15. В нее войдут базовый iPhone 15, увеличенный iPhone 15 Plus иии… Дальше данные инсайдеров разнятся: одни утверждают, что будут привычные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а другие настаивают на вариантах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra. Также ждем Apple Watch Series 9 и надеемся на анонс новых AirPods Pro.

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Apple
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