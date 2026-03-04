Размер шрифта
В Москве для проверки систем оповещения включили музыку с пением птиц

ТАСС: системы оповещения в Москве проверили с помощью голосов птиц
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Москвичи могли услышать музыку и пение птиц во время проверки системы оповещения, которая прошла в 10:45 в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Системы оповещения населения — важнейший элемент защиты граждан в чрезвычайных ситуациях. Для поддержания их в рабочем состоянии регулярно проводятся специальные проверки», — рассказал собеседник агентства.

Во время проверки громкоговорителей из динамиков можно было услышать голоса птиц, обитающих в Московском регионе. Уточняется, что звук можно было услышать в течение одной минуты.

В публикации уточняется, что в проверке были задействованы не все устройства в городе.

До этого стало известно, что проверка систем оповещения гражданской обороны пройдет 4 марта практически во всех российских регионах В ведомстве призвали сохранять спокойствие и не паниковать, так как проверка плановая.

Последний раз проверку системы оповещения населения проводили в начале октября 2025 года. Плановые проверки предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Они проводятся на регулярной основе, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения. Их проводят два раза в год.

Ранее ракетную угрозу впервые объявили в отдаленных от Украины регионах России.

 
