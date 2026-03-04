Размер шрифта
В самой засушливой пустыне в мире неожиданно обнаружили жизнь

NatCom: в пустыне Атакама под поверхностью формируются разнообразные экосистемы
В одной из самых засушливых точек планеты обнаружили неожиданно богатую жизнь. Международная группа ученых под руководством Кельнского университета изучила почвенных круглых червей — нематод — в пустыне Атакама и показала: даже в экстремально сухой среде под поверхностью формируются устойчивые и разнообразные экосистемы. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Атакаму нередко называют «сухим пределом» жизни. Осадки здесь выпадают крайне редко, почвы насыщены солями, а перепады температур могут быть резкими. По суровости условий эту чилийскую пустыню сравнивают с полярными регионами. Тем неожиданнее оказалось, что в ее почвах процветают целые сообщества нематод — одних из самых многочисленных животных на Земле.

Нематоды играют ключевую роль в почвенных экосистемах: регулируют численность бактерий, участвуют в круговороте питательных веществ и служат индикаторами состояния среды. Их находят в морских глубинах, арктических почвах и соленых отложениях. Способность переносить экстремальные условия делает этих микроскопических червей удобной моделью для изучения устойчивости жизни к стрессу.

Исследователи обследовали шесть районов Атакамы, различающихся по высоте над уровнем моря, влажности и уровню ультрафиолетового излучения. Образцы брали в песчаных дюнах, солончаках, высохших руслах рек, горных зонах и так называемых «туманных оазисах», где редкая влага позволяет существовать растительности.

Анализ показал, что распределение видов тесно связано с климатическими градиентами. В районах, где выпадает больше осадков, биоразнообразие оказалось выше. Температура и высота также влияли на состав сообществ. Особенно интересным стало наблюдение, что в высокогорных и наиболее суровых условиях многие виды размножаются бесполым путем. Это подтверждает гипотезу о том, что партеногенез может давать преимущества в экстремально сухой среде, где поиск партнера затруднен.

В то же время ученые обнаружили и тревожные признаки. В некоторых зонах пищевые цепи оказались упрощенными, что может свидетельствовать о нарушении экосистем. Такие системы менее устойчивы и сильнее подвержены дополнительным стрессам.

По словам авторов, результаты особенно актуальны на фоне усиливающейся глобальной засушливости. Понимание того, какие факторы определяют распространение организмов и как они адаптируются к экстремальным условиям, поможет точнее оценить экологические последствия изменения климата.

Ранее физики вычислили срок существования развитых цивилизаций.

 
