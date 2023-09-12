Apple представила титановый iPhone 15 Pro Max с новой камерой и розовые Apple Watch 9

Во вторник, 12 сентября, Apple провела ежегодную осеннюю презентацию, где представила серию смартфонов iPhone 15 и пару новых часов – Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

Базовые iPhone 15 и 15 Plus получили новую камеру на 48 МП, а также процессор A16 Bionic от прошлогоднего флагмана iPhone 14 Pro. Предсказанный инсайдерами разъем USB-С вместо устаревшего Lightning тоже появился.

Флагманские 15 Pro и 15 Pro Max преобразились сильнее. Во-первых, они получили титановый корпус. Во-вторых, новый процессор A17 Pro. В-третьих, модель 15 Pro Max получила продвинутый телефотомодуль с пятикратным оптическим увеличением.

Часы Apple Watch Series 9 оказались минорным обновлением. Но без «фишек» совсем не обошлось. Самая интересная инновация – поддержка жеста Double Tap. Можно два раза изобразить рукой щипок, и активируется почти любая запрограммированная опция.

Apple Watch Ultra 2 оказались еще более скромным апдейтом. Появились очень яркий экран и энергоэффективный процессор S9. Apple уделила этой новинке меньше всего внимания.

Цены: iPhone 15 – от $799, iPhone 15 Plus – от $899, iPhone 15 Pro – от $999, iPhone 15 Pro Max – от $1199, Apple Watch Series 9 – от $399, Apple Watch Ultra 2 – от $799.