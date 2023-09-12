Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Apple представила титановый iPhone 15 Pro Max с новой камерой и розовые Apple Watch 9

Apple показала новые iPhone 15 с разъемом USB-C

Во вторник, 12 сентября, Apple провела ежегодную осеннюю презентацию, где представила серию смартфонов iPhone 15 и пару новых часов – Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2.

Базовые iPhone 15 и 15 Plus получили новую камеру на 48 МП, а также процессор A16 Bionic от прошлогоднего флагмана iPhone 14 Pro. Предсказанный инсайдерами разъем USB-С вместо устаревшего Lightning тоже появился.

Флагманские 15 Pro и 15 Pro Max преобразились сильнее. Во-первых, они получили титановый корпус. Во-вторых, новый процессор A17 Pro. В-третьих, модель 15 Pro Max получила продвинутый телефотомодуль с пятикратным оптическим увеличением.

Часы Apple Watch Series 9 оказались минорным обновлением. Но без «фишек» совсем не обошлось. Самая интересная инновация – поддержка жеста Double Tap. Можно два раза изобразить рукой щипок, и активируется почти любая запрограммированная опция.

Apple Watch Ultra 2 оказались еще более скромным апдейтом. Появились очень яркий экран и энергоэффективный процессор S9. Apple уделила этой новинке меньше всего внимания.

Цены: iPhone 15 – от $799, iPhone 15 Plus – от $899, iPhone 15 Pro – от $999, iPhone 15 Pro Max – от $1199, Apple Watch Series 9 – от $399, Apple Watch Ultra 2 – от $799.

Картина дня
Швеция готовится передать Киеву истребители Gripen. Военная операция на Украине, день 566-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 566-й день
Напился водки и отключился. Как Илон Маск покупал ракеты в России
BI: Маск потерял сознание после водки на встрече в Москве в начале 2000-х
Четыре страны ЕС будут отбирать машины с российскими номерами на границе
Латвия закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами
Глюкозу раскритиковали за «детское мини-платье»
Американская гимнастка показала кадры из бассейна в красном купальнике
В США назвали, сколько Вашингтон потратил на помощь Украине
В Испании заявили, что Украина теряет союзников, и Зеленский это понимает
Новости и материалы
Всех московских учителей обеспечили рабочими ноутбуками
Стала известна причина временного перемирия принцев Уильяма и Гарри
Жена миллиардера Лебедева показала целлюлит на бедрах
С сооснователя «Яндекса» Воложа не снимут санкции ЕС в ближайшие полгода
СКА проиграл третий матч подряд в КХЛ
Софи Тернер появилась на публике впервые после разрыва с Джонасом
Власти в Волгоградской области заявили, что пострадавших при крушении Су-24 нет
Меган Маркл воссоединится с принцем Гарри в Германии
Карпин рассказал, как борется со стрессом
Федосеева-Шукшина рассказала о реабилитации после инсульта
Прогнозы инфляции в России возросли
Предполагаемый бойфренд Бритни Спирс назвал ее «феноменальной»
Ветеран ЦСКА заявил, что нет ничего страшного в результатах сборной России
Появилось видео с избиением подростка водителем автобуса в Югре
СК сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в преступлениях на Фестивальной улице
Деменко назвал единственный положительный момент в игре сборной России
Умер украинский автор песен Кобзона и Гурченко
Карпин объяснил, почему Россия не смогла обыграть Катар
Все новости
В Волгоградской области упал бомбардировщик Су-24М
Певец SHAMAN объяснил, почему его процитировали на памятнике Александру Невскому
Не только «Уральские авиалинии». Чем заканчивались аварийные посадки самолетов
Историк авиации Бальдруев объяснил, почему любой перелет потенциально опасен
«Мир стал иначе воспринимать юмор». Интервью с Тимуром Родригезом
Шоумен Родригез рассказал, что на шоу «Лига городов» разыграют 10 млн рублей
Чубайс, КГБ и танки в Праге. О чем говорил Путин на ВЭФ
Путин допустил, что побег Чубайса связан с финансовой дырой в «Роснано»
«У Х5 есть уникальное торговое преимущество». Более миллиона клиентов приобрели подписку компании
Крупнейший российский ритейлер X5 Group о преимуществах подписочных сервисов
Татьяне Дорониной – 90
Apple представила iPhone 15 и новое поколение часов
Как прошла презентация iPhone 15, Apple Watch Series 9 и других новинок
Восходящая «Звезда»: как развивается отечественный нефтегазовый флот
На Дальнем Востоке прошла церемония имянаречения двух судов для нефтегазового комплекса
Оголяла плечи, продвигала мини, слушала русского дизайнера: как одевалась Жаклин Кеннеди
70 лет назад Джон Кеннеди женился на Жаклин Бувье
«Вот блин»: тиктокер Милохин улетел из России после просьбы Мизулиной забрать его в армию
Тиктокер Даня Милохин уехал из России в Дубай после угроз призвать его в армию
Морской бой 2.0. Открыла ли Украина новую эру борьбы на море
Полковник Ходаренок призвал готовиться к массированному применению морских беспилотников
Дисграфия, дислексия и медлительность: как организовать учебу детей с особенностями развития
Логопед Азова перечислила способы коррекции дисграфии и дислексии у ребенка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях