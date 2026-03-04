Bloomberg: падение корейского индекса KOSPI стало самым резким с 2008 года

Южнокорейский индекс KOSPI обвалился на 12% на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, что стало самым резким падением индекса с осени 2008 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишут авторы публикации, к резкому падению KOSPI привела паника, охватившая торговые площадки Южной Кореи. На открытии торгов 3 марта показатель составил 6165,15 пункта, а к закрытию 4 марта он упал до 5090,79 пункта.

«Принудительная продажа сделок с использованием заемных средств, вероятно, ускорит потери», — говорится в публикации.

Отмечается, что сейчас инвесторы пересматривают «перегретые инвестиции» на фоне перекрытия Ираном Ормузского пролива и роста цен на нефть.

4 марта бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский заявил, что при сохранении конфликта Иран-Израиль-США в формате ограниченного «обмена ударами» без полной блокады поставок нефти возможен краткосрочный скачок Brent до $90–95 за баррель с последующей стабилизацией в диапазоне $80–85.

