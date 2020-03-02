Вирус довел до TikTok: зачем ВОЗ пришла в молодежную сеть

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала официальный аккаунт в социальной сети TikTok, чтобы предоставлять ее пользователям актуальную информацию о коронавирусе COVID-19, сообщает Business Insider.
«Мы присоединились к TikTok, чтобы обеспечить вас надежными и своевременными консультациями по вопросам здравоохранения. Наш первый пост: как защитить себя от коронавируса», — говорится в описании аккаунта ВОЗ.
На фоне распространения нового вируса по планете в популярных социальных сетях появилось большое количество дезинформации и фейков о COVID-19. Некоторые блогеры устраивали пранки в местах скопления людей, а многие пользователи заявляли о том, что заражены коронавирусом, только чтобы привлечь к себе внимание.
В этой связи Всемирная организация здравоохранения решила объединить усилия с Facebook, Twitter и Instagram, чтобы пресечь распространение недостоверной информации о вирусе, предоставляя лишь правдивые данные. В конце концов ВОЗ пришла и в TikTok, имеющую большую популярность среди молодежи. 40% пользователей TikTok — это дети и подростки до 18 лет.
В первом видео представитель ВОЗ Бенедетта Аллегранци рассказывает о мерах предосторожности, которые следует предпринять на фоне эпидемии. По ее словам, необходимо регулярно протирать руки спиртосодержащим гелем или мыть руки с мылом. При кашле или чихании нужно прикрывать рот согнутым локтем или салфеткой. В последнем случае салфетку следует немедленно выбросить в мусорную корзину с крышкой. При наличии серьезных симптомов заболевания нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Во втором видео Всемирная организация здравоохранения напоминает, кому стоит пользоваться медицинскими масками, спрос на которые резко вырос на фоне эпидемии. Главная героиня ролика по имени Эйприл Боллер сообщила о том, что маски должны носить лишь представители медицинских учреждений и те, у кого наблюдаются симптомы инфекции. Здоровым людям носить маски не стоит. Кроме того, Боллер продемонстрировала, как правильно надевать и снимать маску.
На момент публикации заметки у официального аккаунта ВОЗ в TikTok уже свыше 153 тыс. подписчиков, что не является чем-то экстраординарным для видеоплатформы, предназначенной исключительно для «вирусных» роликов.
Учитывая, что аудиторией TikTok в основном является поколение Z, привыкшее узнавать новости из социальных сетей, такой шаг ВОЗ, с целью повышении информированности молодого населения об эпидемии коронавируса, кажется логичным.
Впрочем, стоит отметить, что участницы обеих постов не принадлежат к «зумерам» и не тянут даже на миллениалов. Кроме того, сами видео являются крайне формальными и никак не адаптированы к просмотру молодой аудиторией. Нет в этих публикациях и типичных для TikTok «фишек» вроде использования популярных песен в качестве фона. С одной стороны, ВОЗ пытается привлечь внимание к серьезному заболеванию, вызывающему летальный исход, поэтому использование комедийных элементов может показаться недопустимым и неприемлемым. С другой — если организация пытается найти подход к пользователям конкретного возраста, то грамотная адаптация контента может существенно поднять популярность аккаунта ВОЗ и, как следствие, привлечь большую аудиторию.
На прошлой неделе глава форума Reddit Стив Хаффман выступил с резкой критикой TikTok. По его словам, этот сервис является «паразитом», который активно шпионит за собственными пользователями, поэтому его установка грозит юзерам потерей личных данных.
«Может быть, я об этом пожалею… но я смотрю на это приложение [TikTok], и оно фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, технология фингерпринтинга в нем [сбора информации — «Газеты.Ru»] абсолютно ужасающая. Я не могу заставить себя установить такое приложение к себе на смартфон», — заявил глава Reddit.
При этом он добавил, что всегда рекомендует людям воздержаться от скачивания «шпионского программного обеспечения».