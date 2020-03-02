Вирус довел до TikTok: зачем ВОЗ пришла в молодежную сеть

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала официальный аккаунт в социальной сети TikTok, чтобы предоставлять ее пользователям актуальную информацию о коронавирусе COVID-19, сообщает Business Insider.

«Мы присоединились к TikTok, чтобы обеспечить вас надежными и своевременными консультациями по вопросам здравоохранения. Наш первый пост: как защитить себя от коронавируса», — говорится в описании аккаунта ВОЗ.

На фоне распространения нового вируса по планете в популярных социальных сетях появилось большое количество дезинформации и фейков о COVID-19. Некоторые блогеры устраивали пранки в местах скопления людей, а многие пользователи заявляли о том, что заражены коронавирусом, только чтобы привлечь к себе внимание.

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В этой связи Всемирная организация здравоохранения решила объединить усилия с Facebook, Twitter и Instagram, чтобы пресечь распространение недостоверной информации о вирусе, предоставляя лишь правдивые данные. В конце концов ВОЗ пришла и в TikTok, имеющую большую популярность среди молодежи. 40% пользователей TikTok — это дети и подростки до 18 лет.

В первом видео представитель ВОЗ Бенедетта Аллегранци рассказывает о мерах предосторожности, которые следует предпринять на фоне эпидемии. По ее словам, необходимо регулярно протирать руки спиртосодержащим гелем или мыть руки с мылом. При кашле или чихании нужно прикрывать рот согнутым локтем или салфеткой. В последнем случае салфетку следует немедленно выбросить в мусорную корзину с крышкой. При наличии серьезных симптомов заболевания нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

@who We are joining @tiktok to provide you with reliable and timely public health advice! Our first post: How to protect yourself from ##coronavirus ? original sound - who

Во втором видео Всемирная организация здравоохранения напоминает, кому стоит пользоваться медицинскими масками, спрос на которые резко вырос на фоне эпидемии. Главная героиня ролика по имени Эйприл Боллер сообщила о том, что маски должны носить лишь представители медицинских учреждений и те, у кого наблюдаются симптомы инфекции. Здоровым людям носить маски не стоит. Кроме того, Боллер продемонстрировала, как правильно надевать и снимать маску.

@who When & how should masks be worn in order to protect against the new ##coronavirus ? original sound - who

На момент публикации заметки у официального аккаунта ВОЗ в TikTok уже свыше 153 тыс. подписчиков, что не является чем-то экстраординарным для видеоплатформы, предназначенной исключительно для «вирусных» роликов.

Учитывая, что аудиторией TikTok в основном является поколение Z, привыкшее узнавать новости из социальных сетей, такой шаг ВОЗ, с целью повышении информированности молодого населения об эпидемии коронавируса, кажется логичным.

Впрочем, стоит отметить, что участницы обеих постов не принадлежат к «зумерам» и не тянут даже на миллениалов. Кроме того, сами видео являются крайне формальными и никак не адаптированы к просмотру молодой аудиторией. Нет в этих публикациях и типичных для TikTok «фишек» вроде использования популярных песен в качестве фона. С одной стороны, ВОЗ пытается привлечь внимание к серьезному заболеванию, вызывающему летальный исход, поэтому использование комедийных элементов может показаться недопустимым и неприемлемым. С другой — если организация пытается найти подход к пользователям конкретного возраста, то грамотная адаптация контента может существенно поднять популярность аккаунта ВОЗ и, как следствие, привлечь большую аудиторию.

На прошлой неделе глава форума Reddit Стив Хаффман выступил с резкой критикой TikTok. По его словам, этот сервис является «паразитом», который активно шпионит за собственными пользователями, поэтому его установка грозит юзерам потерей личных данных.

«Может быть, я об этом пожалею… но я смотрю на это приложение [TikTok], и оно фундаментально паразитическое, оно постоянно подслушивает, технология фингерпринтинга в нем [сбора информации — «Газеты.Ru»] абсолютно ужасающая. Я не могу заставить себя установить такое приложение к себе на смартфон», — заявил глава Reddit.

При этом он добавил, что всегда рекомендует людям воздержаться от скачивания «шпионского программного обеспечения».