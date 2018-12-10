Четыре спортивных события вошли в рейтинг самых заметных в 2018 году

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Поисковая система «Яндекс» опубликовала список самых заметных событий 2018 года, ориентируясь на число запросов, сообщает «Советский спорт».

Возглавил рейтинг прошедший в России чемпионат мира по футболу — 2018. На второй позиции в списке находится зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане, которую окружали многочисленные скандалы вокруг недопуска российских спортсменов. На четвертой строчке рейтинга — бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за звание чемпиона UFC. Шестое место досталось футбольной Лиге наций.

Полностью топ-10 событий выглядит следующим образом:

1. Чемпионат мира по футболу — спорт

2. Зимняя Олимпиада в Пхенчхане — спорт

3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» — происшествия

4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора — спорт

5. Президентские выборы в России — общество

6. Лига наций УЕФА — спорт

7. Повышение пенсионного возраста — общество

8. Нападение на колледж в Керчи — происшествия

9. Отравление Скрипалей — происшествия

10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье — происшествия

Ранее семеро спортсменов вошли в десятку персон года по версии «Яндекса».