Четыре спортивных события вошли в рейтинг самых заметных в 2018 году

Поисковая система «Яндекс» опубликовала список самых заметных событий 2018 года, ориентируясь на число запросов, сообщает «Советский спорт».
Возглавил рейтинг прошедший в России чемпионат мира по футболу — 2018. На второй позиции в списке находится зимняя Олимпиада-2018 в Пхенчхане, которую окружали многочисленные скандалы вокруг недопуска российских спортсменов. На четвертой строчке рейтинга — бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором за звание чемпиона UFC. Шестое место досталось футбольной Лиге наций.
Полностью топ-10 событий выглядит следующим образом:
1. Чемпионат мира по футболу — спорт
2. Зимняя Олимпиада в Пхенчхане — спорт
3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» — происшествия
4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора — спорт
5. Президентские выборы в России — общество
6. Лига наций УЕФА — спорт
7. Повышение пенсионного возраста — общество
8. Нападение на колледж в Керчи — происшествия
9. Отравление Скрипалей — происшествия
10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье — происшествия
Ранее семеро спортсменов вошли в десятку персон года по версии «Яндекса».