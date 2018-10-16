Суммарный эффект ЧМ-2018 на ВВП России составил 952 млрд рублей

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Суммарное влияние чемпионата мира по футболу 2018 года на валовой внутренний продукт России за пять лет составил 952 млрд рублей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование оргкомитета турнира.

«Суммарный эффект чемпионата мира по футболу на ВВП России за 2013–2018 годы составил 952 миллиарда рублей или около 1% годового ВВП России. Несмотря на то, что турнир начал оказывать влияние на ВВП еще в 2013 году, более половины его суммарного эффекта приходится на 2017–2018 годы. В эти годы прирост ВВП в связи с подготовкой и проведением соревнований достиг 0,4% годового показателя.

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В пятилетней перспективе влияние ЧМ-2018 оценивается в 150–210 миллиардов рублей в год, что сопоставимо с эффектом, наблюдаемым во время подготовки и проведения чемпионата. Ожидается, что около трети будущего эффекта от ЧМ-2018 придется на развитие туризма, в то время как основная часть долгосрочного влияния будет достигнута за счет эффекта катализатора от инвестиций», — утверждается в отчете.

Суммарный эффект чемпионата мира на ВВП России превосходит влияние от аналогичных чемпионатов в Бразилии, ЮАР, Германии и Южной Корее и наиболее близко к показателю Японии.

Мундиаль прошел в России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале команду Хорватии со счетом 4:2.

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