В правительстве утвердили концепцию наследия ЧМ-2018

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Правительство России утвердило концепцию наследия чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Как сообщила вице-премьер Ольга Голодец, основные пункты программы касаются использования построенной к ЧМ инфраструктуры.

«12 обновленных и построенных стадионов будут использоваться прежде всего по их прямому назначению», — сказала вице-премьер.

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По ее словам, 10 стадионов уже имеют свои команды, сочинский «Фишт» продолжает поиск клуба, а московские «Лужники» не будут базировать у себя ни одну команду, а будут использоваться лишь для крупных и знаковых матчей.

Кроме того, Голодец напомнила, что 64 специальные площадки, построенные для подготовки к ЧМ будут переданы спортивным школам. Также, по словам вице-премьера, в России в рамках утвержденной концепции будет создано 30 футбольных базисных центров для детей.

»«РФС» сейчас обсуждает, каким образом укрепить и распространить лучшие методики для занятий спортом, футболом с детьми, и каким образом найти механизм поддержания тренеров, которые будут заниматься с детьми», — заявила Голодец.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» может провести один матч Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».