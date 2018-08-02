Экс-тренер «Атлетико» возглавил сборную Египта

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Мексиканец Хавьер Агирре стал главным тренером сборной Египта, сообщает ТАСС.

Контракт специалиста с Египетской футбольной ассоциацией (EFA) рассчитан на четыре года.

На посту наставника сборной Египта мексиканец сменил аргентинского специалиста Эктора Купера, который руководил африканской командой с 2015 года. Под его руководством египтяне впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира.

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В прошлом Агирре работал в мадридском «Атлетико» и национальной команде Мексики.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Арсенала» может возглавить сборную Египта.