Экс-тренер «Атлетико» возглавил сборную Египта
Мексиканец Хавьер Агирре стал главным тренером сборной Египта, сообщает ТАСС.
Контракт специалиста с Египетской футбольной ассоциацией (EFA) рассчитан на четыре года.
На посту наставника сборной Египта мексиканец сменил аргентинского специалиста Эктора Купера, который руководил африканской командой с 2015 года. Под его руководством египтяне впервые за 28 лет вышли на чемпионат мира.
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В прошлом Агирре работал в мадридском «Атлетико» и национальной команде Мексики.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Арсенала» может возглавить сборную Египта.
Welcome #Javier_Aguirre— Egypt National Football Team (@Pharaohs) 1 августа 2018 г.
New challenge #ThePharaohs ���� pic.twitter.com/b9XITUGoqY