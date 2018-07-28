Известная волейболистка раскритиковала награду сборной России

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Чемпионка мира и Европы по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала вручение званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам сборной России. Об этом волейболистка написала в социальной сети Instagram.

«Нет, не справедливо! Тем обесценивается звание ЗМС, к сожалению! Для примера, после победы на чемпионате мира — 2010 не всем участникам нашей команды присвоили ЗМС. Отделались мастером спорта международного класса (МСМК)», — написала Гамова.

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Награждение сборной России по футболу состоялось 28 июля в здании министерства спорта. «Газета.Ru» вела прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее сообщалось, что Черчесова наградят орденом Александра Невского.