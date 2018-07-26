Стала известна зарплата Черчесова в сборной России

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Стала известна зарплата наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова по новому контракту с национальной командой, сообщает «Советский спорт».

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, Черчесов будет получать €3 млн в год с учетом бонусов. Отмечается, что соглашение Черчесова со сборной рассчитано на два года. Оно автоматически будет продлено на аналогичной срок, если национальная команда попадет на чемпионат Европы — 2020.

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54-летний Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда на чемпионате мира — 2018 дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что РФС признал успешным результат сборной России на ЧМ-2018.