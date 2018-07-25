Посольство Израиля о ЧМ-2018: все насладились российским гостеприимством

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В посольстве Израиля в России поблагодарили Россию за организацию и атмосферу чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».

Пресс-атташе диппредставительства Алекс Гандлер заявил, что ко всем гостям мундиаля в России отнеслись великолепно.

«Все насладились российским гостеприимством, потрясающим дружелюбием и отличной организацией. После общения с израильтянами могу подчеркнуть, что россияне великолепно относились ко всем, кто к ним приехал. Спасибо, Россия, за отличный чемпионат мира!» — сказал он.

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Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Хорватии считает ЧМ-2018 лучшим в истории.