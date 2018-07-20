Экс-вратарь сборной Дании назвал ЧМ-2018 «праздником футбола»

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Бывший вратарь сборной Дании по футболу Петер Шмейхель оценил уровень организации чемпионата мира — 2018, передает газета «Известия».

«В качестве наблюдателя я могу сказать только про Россию. Уровень организации здесь действительно очень высок. Это отмечаю не только я, но и многие мои коллеги и друзья. В России состоялся настоящий праздник футбола, и это здорово», — сказал датчанин.

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Чемпионат мира 2018 года состоялся с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Шмейхель назвал самые запоминающиеся города ЧМ-2018.