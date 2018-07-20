Путин на заседании совета по спорту обсудит итоги ЧМ-2018‍

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Президент России Владимир Путин прибыл в Калининград, где состоится совещание по вопросу будущего наследия чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

Совместное заседание Совета при президенте по развитию физической культы и спорта и наблюдательного совета Оргкомитета «Россия — 2018» состоится в пятницу. На нем будет обсуждаться дальнейшее эффективное эксплуатирование спортивных объектов и инфраструктуры, построенной к началу мундиаля.

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По словам главы государства Дмитрия Пескова, гостем совещания станет главный тренер национальной команды по футболу Станислав Черчесов, под руководством которого сборная дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ.

«Центральными на заседании Совета станут вопросы дальнейшего эффективного использования инфраструктуры, различные модели функционирования спортивных объектов. Президент будет рад видеть Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира», — сказал представитель Кремля.

Также отмечается, что российский лидер совершит визит на стадион в Калининграде, где пообщается с юными футболистами и волонтерами.

Чемпионат мира — 2018 прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее сообщалось, что Ольга Голодец сменила Виталия Мутко в составе Совета при президенте России по спорту.