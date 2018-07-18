Обращение Далича к хорватским политикам оказалось фейком
Открытое письмо, написанное якобы главным тренером сборной Хорватии Златко Даличем, оказалось фейком, сообщает «Советский спорт».
В сети появилось обращение хорватского наставника, где он критикует политиков. По информации Dnevno.hr, настоящим автором письма оказался журналист Игор Премужич.
«Вчера я написал текст из параллельной вселенной, в которой Далич со всеми игроками и персоналом дистанцируется от политической элиты Хорватии. В этом воображаемом письме он делает то, что полагается истинному спортсмену и патриоту.
Наконец, я подписал текст и четко указал, что он не был написан Даличем. Эксперимент и вброс темы в массы показал интересные результаты. Я показал, что подавляющее большинство людей даже не читали этот текст», – сказал Премужич.
Хорватия уступила Франции в финальном матче чемпионата мира по футболу в России со счетом 2:4.
Ранее сообщалось, что сборная Хорватии пожертвует премиальные за ЧМ-2018 малоимущим детям.