Марадона прокомментировал выступление сборной Аргентины на ЧМ-2018

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал выступление сборной Аргентины на чемпионате мира — 2018 в России, передает «Советский спорт».

«Мне было стыдно. Было печально видеть такую сборную Аргентины, без идей и целей. Я не могу ни в чем винить Лионеля Месси. Он игрок, который бьется за эту команду. Но ему просто не с кем играть в футбол, некому делать передачи», — цитирует слова Марадоны Daily Mail.

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Сборная Аргентины заняла вторую строчку в группе, набрав четыре очка. Команда сыграла вничью с Исландией, проиграла Хорватии и одержала победу над Нигерией.

Дальше 1/8 финала сборная Аргентины пройти не смогла. Команда проиграла Франции со счетом 3:4.

Ранее Марадона прибыл на матч брестского «Динамо» на броневике.