Чемпион мира и Европы Карамбе: Модрич будет одним из претендентов на «Золотой мяч»

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Двукратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Кристиан Кармбе заявил, что хорватский полузащитник Лука Модрич будет одним из претендентов на «Золотой мяч», передает газета «Известия».

«Лучший игрок турнира, без сомнения — Модрич. Он провел отличный турнир и по праву получил это звание. Вообще хорват здорово выглядел на протяжении всего прошедшего сезона — выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а теперь взял еще и серебро мундиаля со сборной. Уверен, Модрич будет одним из претендентов на «Золотой мяч» по итогам года», — сказал Карамбе.

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