Лучший молодой игрок ЧМ-2018 отказался от премии в пользу благотворительности

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Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отказался от заработанных на чемпионате мира — 2018 денег, сообщает L'Équipe.

Футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мундиале.

Форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем и является. Также 19-летний игрок «Пари Сен-Жермен» отдаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как 30% от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды.

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Общая сумма премиальных форварда на турнире составила $550 тысяч.

На ЧМ-2018 Мбаппе провел семь матчей, в которых забил четыре мяча.

Ранее Мбаппе сделал заявление о своем будущем.