Лучший молодой игрок ЧМ-2018 отказался от премии в пользу благотворительности
Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе отказался от заработанных на чемпионате мира — 2018 денег, сообщает L'Équipe.
Футболист считает, что игрокам не нужны деньги, чтобы представлять свою сборную на мундиале.
Форвард передаст все средства одному из фондов, чьим попечителем и является. Также 19-летний игрок «Пари Сен-Жермен» отдаст организации свою часть премии, которая рассчитывается как 30% от доходов Федерации футбола Франции и делится между всеми игроками и сотрудниками команды.
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Общая сумма премиальных форварда на турнире составила $550 тысяч.
На ЧМ-2018 Мбаппе провел семь матчей, в которых забил четыре мяча.