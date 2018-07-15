В «Локомотиве» нашли повод для гордости клуба в финале ЧМ-2018
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями в преддверии финального матча чемпионата мира — 2018, передает «Советский спорт».
Геркус порадовался за игрока «железнодорожников» Ведрана Чорлуку, который может сыграть в финале мундиаля.
«Ведран Чорлука — первый в истории действующий футболист Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), который вышел в финал чемпионата мира. Мы можем всецело гордиться тем, что Чорлука в финале представит московский «Локомотив»! Хороший сезон у Ведрана получается — чемпионство с клубом и финал мундиаля!» — написал президент красно-зеленых в своем инстаграме.
Матч Франция — Хорватия начнется в 18:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Ранее легенда сборной Бразилии сделал прогноз на финал ЧМ-2018.