Экс-защитник сборной Бразилии оценил ЧМ-2018

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Экс-защитник сборной Бразилии Кафу оценил чемпионат мира по футболу в России, передает газета «Известия».

«Значение мундиаля надо оценивать спустя определенное количество времени, когда будет понятно, какой толчок это дало развитию футбола в стране. Например, чемпионат мира в США дал колоссальный толчок развитию и массового, и профессионального футбола», — сказал Кафу.

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Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее президент ФИФА пообещал выучить русский язык после ЧМ-2018.