Путин пообещал продумать визовый режим для болельщиков после ЧМ-2018

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Президент России Владимир Путин пообещал продумать визовый режим для болельщиков после чемпионата мира по футболу, передает ТАСС.

«Мы обязательно продумаем для фанатов, которые полюбили Россию, тотально комфортный визовый режим, обеспечим им возможность продолжить знакомство с нашим государством», — заявил Путин.

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Чемпионат мира завершится 15 июля матчем между сборными Хорватии и Франции на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее Путин поблагодарил Джанни Инфантино за положительную оценку ЧМ-2018.