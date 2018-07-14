Игрок сборной Бельгии Азар: я заслужил быть лучшим игроком турнира

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Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился впечатлениями от победы в матче за третье место на чемпионате мира 2018 года против команды Англии.

«Я думаю, что после этого матча я заслужил быть лучшим игроком турнира. Если получится, то я буду рад. Но это не главное, мы же играем не за индивидуальные призы. Важно, что вся команда заслуживает достигнутого результата», — цитирует Азара ТАСС.

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Также футболист заявил, что сборная удовлетворена достигнутым результатом.

«Турнир прошел практически идеально, мы подарили праздник всей Бельгии. Нужно смотреть вперед и готовиться к следующим турнирам», — сказал Азар.

Сборная Бельгии заняла третье место на чемпионате мира 2018 года. В матче за бронзовые награды, который прошел в Санкт-Петербурге, «красные дьяволы» одержали победу над командой Англии со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.